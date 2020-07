Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugzielanzeigen beschädigt: 10.000,- Euro Sachschaden

Bad Friedrichshall (ots)

Bereits am vergangenen Mittwoch (01.07.2020) beschädigten bislang unbekannte Täter die beiden am Hauptbahnhof Bad Friedrichshall auf Bahnsteig 3/4 angebrachten Zugzielanzeiger. Nach bisherigen Ermittlungsstand wurden die an der Bahnsteigüberdachung angebrachten digitalen Anzeigen mit Schottersteinen beworfen, wodurch die Gehäuseglasscheiben mehrfach zersplitterten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 10.000,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Bundespolizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer +497131 888260-0 entgegen.

