Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Schlägerei im Stuttgarter Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (04.07.2020) gegen 01:00 Uhr ist es in der Haupthalle des Stuttgarter Hauptbahnhofs zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zehn Personen gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es unter den offenbar zusammengehörigen zehn jungen Männern und Frauen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Während eines kurz darauf entstandenen Gerangels unter der zehnköpfigen Gruppe, stürzte ein 19-Jähriger zu Boden. Aus der unübersichtlichen Auseinandersetzung heraus trat ein derzeit unbekannter Täter zudem auf den am Boden liegenden jungen Mann ein. Noch bevor die Einsatzkräfte der Bundespolizei eintrafen, flüchteten vier bislang unbekannte Täter, darunter der mutmaßliche Haupttäter, zu Fuß. Die nach derzeitigem Ermittlungsstand sechs geschädigten Personen machten vor Ort keinerlei Angaben zum Vorfall und verhielten sich aggressiv gegenüber den Beamten, weshalb sie nach den polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis erhielten. Der 19-Jährige erlitt durch den Vorfall eine blutende Nase, verweigerte jedoch eine ärztliche Untersuchung. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

