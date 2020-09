Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Abgestürzter Wanderer mit Rettungshubschrauber geborgen

Gossersweiler-Stein (ots)

Im Waldgebiet zwischen Gossersweiler und Dimbach, auf dem dortigen Bundsandsteinhöhenweg, musste am Dienstag, 08.09.2020, gegen 14:40 Uhr, ein gestürzter Wanderer geborgen werden. Der 56-jährige aus Baden-Württemberg war einen 6 Meter tiefen Abhang hinabgerutscht. Zur Bergung des Verletzten mit einer Seilwinde und dem Transport vom Unglücksort, mussten zwei Rettungshubschrauber eingesetzt werden. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus in Karlsruhe geflogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell