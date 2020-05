Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Verkehrsunfall mit Folgen

Mainz-Oberstadt (ots)

Freitag, 01.05.2020, 21:19 Uhr

Am Freitagabend befährt ein 35-jähriger mit seinem PKW die Philippsschanze in Richtung Langenbeckstraße. Kurz nach dem Einmündungsbereich zur Oberen Zahlbacher Straße verliert er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert auf einer Straßenlänge von ca. 150m mit acht am linken Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen bis er sich mit seinem Fahrzeug einmal um die eigene Achse dreht und zum Stillstand kommt. Hierbei verletzen sich zwei der Fahrzeuginsassen, darunter ein 11-jähriges Kind. Beide Personen werden in ein Krankenhaus in Mainz verbracht. Die Art und Schwere der Verletzungen ist bislang nicht genau bekannt. Es wird im Rahmen der polizeilichen Aufnahme ermittelt, dass sich insgesamt sechs Personen zu dem Zeitpunkt des Unfalles in dem Fahrzeug befanden, eine davon, aufgrund Platzmangels, im Kofferraum. Weiterhin können bei dem Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt und in der Fahrertür ein leeres Tütchen mit weißen Pulveranhaftungen gefunden werden. Der Verdacht wird durch Drogenschnelltests vorerst bestätigt. Dem 35-jährigen Fahrer wird eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell