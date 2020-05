Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim - Handydieb ohne Führerschein aber mit Haftbefehl

Ingelheim (ots)

Donnerstag, 30.04.2020, 23:35 Uhr

Bei der Fahndung nach einem mutmaßlichen Handydieb, decken die Beamten der Ingelheimer Polizeiinspektion noch diverse andere Straftaten auf. Am späten Donnerstagabend gegen 23:35 Uhr fahnden die Ingelheimer Ermittler nach einem namentlich bekannten 38-jährigen Mann, der als Täter eines Handydiebstahls in Frage kommt. Bei der Personenkontrolle kann weiter ermittelt werden, dass der 38-Jährige zusätzlich unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto unterwegs war. Am Auto können frische Unfallspuren festgestellt werden. Bei der Frage nach dem Führerschein stellt sich dann heraus, dass er diesen bereits nicht mehr hat. Zu guter Letzt können die Ermittler noch feststellen, dass bereits ein Haftbefehl gegen den 38-Jährigen besteht. Der 38-Jährige muss mit den Beamten zur Ingelheimer Polizeiinspektion, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird. Durch Zahlung des im Haftbefehl aufgeführten Geldbetrags, kann der 38-Jährige eine sofortige Festnahme abwenden. Neben dem Diebstahl, muss sich der 38-Jährige nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Ob er zusätzlich noch einen Unfall verursacht hat, wird derzeit noch ermittelt.

