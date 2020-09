Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Erneuter Diebstahl von E-bikes

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch hatten es Unbekannte erneut ganz gezielt auf teure E-Bikes abgesehen. So wurde zwischen 06.30 Uhr und 07.10 Uhr vor der Domschule am Herrenteichswall ein an einen Fahrradbügel gekettetes dunkelgraues Pedelec der Marke HNF, Modell UD 1, gestohlen. Zudem waren die Diebe auch im Bereich zweier Krankenhäusern aktiv. Vom Fahrradstand des Klinikparkhauses am Natruper Holz kam zwischen 06.55 Uhr und 16.45 Uhr ein schwarzes KTM, Modell Macina Scout, weg. Möglicherweise dieselben Täter entwendeten in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 19 Uhr aus dem überdachten Fahrradstand am Klinikum Finkenhügel ein schwarzes E-Mountainbike der Marke Specialized (lilafarbener Schriftzug), Modell Levo Turbo. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die vielleicht mit den Diebstählen im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215.

