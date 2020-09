Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrüche in Geschäftshäuser

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Osnabrücker Innenstadt gleich an zwei Adressen zu Einbrüchen in Geschäftsräume.

An der Möserstraße, unweit des Goetherings, brach ein Unbekannter in ein Ärztehaus ein. Im Gebäudeinneren wurden zwei unterschiedliche Praxen das Ziel des Einbrechers, der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 1000 Euro. Das erlangte Diebesgut beziffert sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Am Neumarkt, unweit des Kollegienwalls, brach ein Unbekannter in ein Geschäftshaus ein. Im Inneren des Gebäudes wurden die Räumlichkeiten von drei unterschiedlichen Firmen durch den Einbrecher aufgesucht. Die entstandenen Schäden können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell