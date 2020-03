Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Außenlampen an Gebetshaus entwendet

Bad Essen (ots)

In der Zeit von Donnerstag 22 Uhr bis Freitag 17 Uhr, wurden am Gebetshaus der Baptistengemeinde in der Wimmerstraße drei Außenlampen entwendet.Der oder die unbekannten Täter lösten die fest montierten Lampen von der Fassade und durchtrennten anschließend die Kabel. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter der Rufnummer 05461/915300.

