Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch in Sandhorstschule

Melle (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen kam es zu einem Einbruch in die Sandhorstschule am Sandhorstweg in Bruchmühlen. Unbekannte verschafften sich durch das Einwerfen von Fensterscheiben gewaltsamen Zutritt zum Schulgebäude. Mehrere Räumlichkeiten wurden durchsucht, einige Elektrogeräte wurden entwendet. Zur Schadenshöhe ist aktuell noch keine Aufstellung bekannt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/920600.

