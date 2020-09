Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Pkw landet nach Verkehrsunfall im Graben - eine Schwerverletzte

Bad Essen (ots)

Gegen 07:50 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus Bad Essen die Hustädter Straße in Richtung Melle. Kurz hinter der Einmündung zum Wiehengebirgsweg verlor die junge Frau die Kontrolle über ihren Audi TT, mutmaßlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und blieb auf dem Dach in einem Graben liegen. Die Fahrerin wurde mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Audi entstand ein Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Die entstandenen Sachschäden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn in feuchtem Zustand.

