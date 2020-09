Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Sachbeschädigung durch präparierte Maiskolben

Hilter (ots)

Die Polizei in Dissen ermittelt derzeit wegen einer Sachbeschädigung, die sich am Donnerstagnachmittag bei Erntearbeiten auf einem Feld am Freedenweg (Nähe Im Erlenbruch) ereignete. Ein Unbekannter hatte auf diesem und einem weiteren Maisfeld lange Metallschrauben an mehreren Pflanzen befestigt, von denen mindestens eine in das Schneidwerk eines Maishäckslers gelangte und erheblichen Schaden anrichtete. Die Ermittler bitten um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die in der letzten Zeit in dem genannten Bereich aufgefallen sind. Telefon: 05421-921390.

