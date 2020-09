Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierte Fahrradfahrerin verletzte sich bei Sturz schwer

Parchim (ots)

In Parchim hat sich eine Fahrradfahrerin am späten Freitagabend bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Sie hatte in der Mühlenstraße plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren. Die 56-jährige deutsche Frau erlitt dabei eine Kopfverletzung und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei stellte bei der Fahrradfahrerin einen Atemalkoholwert von 1,47 Promille fest. Gegen sie ist Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet worden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell