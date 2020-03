Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Untersuchungshaft gegen 18-jährige Betrügerin

Halle (ots)

Eine Streife des Bundespolizeirevieres Halle kontrollierte am Donnerstag, den 5. März 2020 gegen 16:20 Uhr eine 18-Jährige auf dem Hallenser Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung ihrer ermittelten Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen stellten die Bundespolizisten einen Untersuchungshaftbefehl gegen die Deutsche fest. Wegen Betruges ordnete das Amtsgericht Halle im Oktober 2019 den Untersuchungshaftbefehl an, da die 18-Jährige trotz Ladungen der Hauptverhandlung ferngeblieben war. Die junge Frau soll auf einer Internetplattform ein Mobiltelefon zum Kauf angeboten haben, dieses nach der Bezahlung des Kaufpreises der Käuferin jedoch nie zugeschickt haben. Noch am selben Nachmittag wurde sie durch die Bundespolizei dem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft bestätigte. Die Verhaftete wurde in die Justizvollzugsanstalt nach Halle gebracht, wo sie bis zu ihrem erneuten Verhandlungstermin verbleiben wird.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391 56549-504

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell