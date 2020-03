Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt 34-Jährigen mit größeren Mengen an Drogen

Magdeburg (ots)

Am Sonntagmorgen, den 1. März 2020 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 06.45 Uhr im Hauptbahnhof Magdeburg einen 34-jährigen Mann. Er fiel der Streife aufgrund seines unkoordinierten Verhaltens auf. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien in dem Datenbestand der Polizei ergab, dass der Deutsche bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Bei der sich anschließenden Durchsuchung seines Rucksackes wurden die Bundespolizisten fündig. Im Rucksack befand sich eine weitere Umhängetasche. Diese beinhaltete mehrere Schraubgläser und Cliptüten mit verschiedenen Betäubungsmitteln: Unter anderem stellten die Bundespolizisten zwei Cliptütchen und ein Schraubglas mit circa 8,5 Gramm Speed, ein Cliptütchen und ein Schraubglas mit circa 17 Gramm Crystal Meth, vier Schraubgläser mit insgesamt 62 Gramm Cannabis und eine Feinwaage sicher. Zudem führte der Mann 75 Euro in szenetypischer Stückelung sowie ein hochwertiges Mountainbike mit. Zur Herkunft des Rades wollte er keine Angaben machen, weshalb auch das Rad aufgrund des Verdachtes eines Diebstahls sichergestellt wurde. Den Deutschen erwarten Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie des mutmaßlichen Diebstahls des Mountainbikes. Die zuständige Landespolizei wurde über den Sachverhalt informiert und die sichergestellten Drogen sowie das Rad an sie übergeben.

