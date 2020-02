Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Lebensgefahr - Kinder spielen auf Bahnwaggon und Gleisen

Borstel , Stendal Wittenberge (ots)

Am Mittwoch, den 26. Februar wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg durch die Notfallleitstelle der Bahn gegen 16:20 Uhr über drei Kinder in den Bahngleisen und auf einem Waggon eines Transportzuges informiert. Sofort verlegte eine Streife der Bundespolizei an die Strecke Stendal - Wittenberge in den Bereich des Bahnhofs Borstel. Parallel dazu schaltete die Notfallleitstelle die stromführenden Oberleitungen ab. Bei Eintreffen der Bundespolizei am Ereignisort konnten zwei Mädchen festgestellt werden, die aussagten, im betroffenen Bereich drei Jungen gesehen zu haben. Diese seien aber kurz zuvor mit ihren Fahrrädern weggefahren. Glücklicherweise ist Niemandem etwas passiert.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang wiederholt auf die lebensgefährlichen Folgen eines unerlaubten Gleisaufenthaltes hin: Gleisanlagen sind keine Spielplätze! Die Gefahren, die von herannahenden Zügen und Oberleitungen ausgehen, werden regelmäßig unterschätzt. Das Betreten von Gleisanlagen an den nicht dafür vorgesehenen Stellen ist lebensgefährlich und für unberechtigte Personen verboten. Züge nähern sich lautlos an und werden je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen. Informationen über richtiges und sicheres Verhalten auf Bahngebiet stellt die Bundespolizei kostenfrei zur Verfügung.

