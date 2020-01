Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Ärztehaus; Räuberischer Diebstahl; Pkw von Dieb heimgesucht; Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Reutlingen

In Ärztehaus eingebrochen

In ein Ärztehaus in der Straße In Laisen ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. Über eine aufgehebelte Scheibe gelangte der Unbekannte in der Zeit von 21.20 Uhr bis 6.45 Uhr ins Innere des mehrstöckigen Gebäudes. Dort wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet und mehrere Räume der Arztpraxen und einer Reha-Praxis durchsucht. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Einbrecher eine Geldkassette mit Bargeld und einen Laptop. Über die Höhe des angerichteten, beträchtlichen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Mit Unterstützung von Kriminaltechnikern hat das Polizeirevier Reutlingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Balingen (ZAK): Parfum gestohlen und geflüchtet

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Balingen gegen einen 21-Jährigen, der den derzeitigen Ermittlungen zufolge am Dienstagvormittag in einer Parfümerie in der Friedrichstraße mehrere Parfumflakons gestohlen hat. Der Tatverdächtige hielt sich demnach gegen 9.45 Uhr im Verkaufsraum des Geschäfts auf, nahm die Waren aus der Auslage und rannte in Richtung Eyach davon. Der 62 Jahre alte Geschäftsinhaber verfolgte den Flüchtenden und konnte ihn nach mehreren hundert Metern einholen. Bei der darauffolgenden Auseinandersetzung soll der junge Mann außerdem wiederholt auf den 62-Jährigen eingeschlagen haben. Dieser erlitt nach bisherigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Ein Zeuge, der auf die Situation aufmerksam geworden war, eilte zu Hilfe und unterstützte den Inhaber beim Festhalten des Tatverdächtigen, der in der Folge von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten vorläufig festgenommen wurde. Dabei betitelte der offensichtlich alkoholisierte 21-Jährige die Beamten mit nicht zitierfähigen Beleidigungen und bespuckte sie. Er musste im Anschluss im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Außerdem erwarten ihn entsprechende Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. Bis sich der Mann gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss, befindet er sich auf freiem Fuß. (mr)

Albstadt (ZAK): Dieb in Ebingen unterwegs (Zeugenaufruf)

Nach einem unbekannten Dieb, der zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen in Ebingen mehrere offenbar unverschlossene Pkw durchwühlt hat, fahndet derzeit das Polizeirevier Albstadt. Allein in der Nacht zum Montag schlug der Täter in der Beethovenstraße an drei Fahrzeugen zu. Er entwendete aus einem VW, einem Renault und einem Mercedes unter anderem Bargeld, eine Damensonnenbrille sowie verschiedene Ausweisdokumente. Am Dienstagmorgen wurde ein weiterer Fall bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Auch an einem Ford, der seit Sonntagabend in der Straße Obere Vorstadt geparkt war, hatte sich ein Unbekannter zu schaffen gemacht. Er erbeutete ebenfalls Bargeld. Ob auch der versuchte Diebstahl eines Mountainbikes aus einer Garage in Franz-Schubert-Straße am Montag, gegen Mitternacht, mit den Taten in Verbindung steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07432/955-0. Insbesondere der Eigentümer einer schwarzen Sporttasche mit Tenniszubehör, die in der Nähe eines der Tatorte aufgefunden wurde und bisher noch niemandem zugeordnet werden konnte, wird gebeten, sich zu melden.

Die Polizei rät außerdem:

- Verschließen Sie Ihre Fahrzeuge immer, auch bei nur kurzer Abwesenheit!

- Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen!

- Alarmieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110. Prägen Sie sich das Aussehen verdächtiger Person ein! (mr)

Albstadt (ZAK): Von Pkw erfasst und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag in der Lautlinger Straße in Ebingen ereignet hat, ist ein 53-Jähriger schwer verletzt worden. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge, parkte der Mann mit seinem VW Tiguan gegen 14.15 Uhr am Straßenrand und stieg aus. Als er sich bereits neben seinem Fahrzeug aufhielt, wurde er vom Opel Corsa eines 76 Jahre alten Mannes erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Anschließend stürzte er auf den Asphalt. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde der Schwerverletzte vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Den Gesamtschaden am Corsa beziffert die Polizei auf zirka 3.000 Euro. (mr)

