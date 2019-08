Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand auf Firmengelände in Wilhelmshaven - Löscharbeiten dauern an - Kein Personenschaden (mit Bild)

Wilhelmshaven (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Mittwoch, den 14.08.2019, gegen 16.29 Uhr, aufgestapelte Schrottfahrzeuge auf dem Firmengelände eines Entsorgungsbetriebes an der Emsstraße in Brand. Polizei und Einsatzkräfte der Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Löscharbeiten dauern an. Anwohner werden aufgefordert Fenster und Türen zu schließen, bzw. geschlossen zu halten und den Einsatzbereich an der Emsstraße weiträumig zu umfahren. Die Rundfunkdurchsage wurde veranlasst. Es wird nachberichtet. Weiterhin informiert die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland über den eigenen Twitter Account, der unter dem Link https://twitter.com/Polizei_WHV_FRI zu erreichen ist.

