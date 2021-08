Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Verkehrsunfall

Verkehrsunfallflucht

Fulda - Am Montag (02.08.) kam es, gegen 12:15 Uhr, im Bronnzeller Kreisel an der Ausfahrt in die Frankfurter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 85-jähriger aus Oberursel fuhr mit seinem VW Passat hinter einem Fahrschulauto der Marke Ford Kuga. Am Steuer des Fahrschulautos befand sich eine 17-jährige Fahrschülerin aus Künzell. Als die beiden Autos in Höhe der Ausfahrt zur Frankfurter Straße waren, kam ein Peugeot 306 über die Ausfahrt der B 27 aus Richtung Fulda kommend auf den Kreisel zugefahren. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer bog unvermittelt vor dem Fahrschulauto und ohne auf das für ihn geltende Stoppschild zu achten, nach rechts in die Frankfurter Straße ab. Der 62-jährige Fahrlehrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Peugeot nur mittels Bremsschlag verhindern. Der Fahrer des VW Passat konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Fahrschulauto auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Peugeot Fahrer setze seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer wurden durch die Polizei in Fulda aufgenommen.

Verkehrsunfall

Eichenzell - Am Montag (02.08.), gegen 14:30 Uhr, kam es im Eichenzeller Ortsteil Welkers zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 22-jähriger aus Fulda, der mit seinem Seat Leon die Bürgermeister-Ebert-Straße aus Richtung Melters kommend befuhr, verspürte nach eigenen Angaben in Höhe der Unfallstelle einen Stich an seinem Bein. Dadurch lenkte er im weiteren Verlauf der Fahrt sein Fahrzeug schlagartig nach rechts und stieß mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Skoda zusammen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird nach vorläufigen Erkenntnisse auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Außer dem Insektenstich kam es glücklicherweise zu keinen weiteren Verletzungen.

