POL-E: Mülheim an der Ruhr: Mutmaßlicher Dieb flüchtet vor Ladendetektiv - Zeugen gesucht

45470 MH-Altstadt I:

Ein mutmaßlicher Dieb flüchtete Dienstagmorgen (27. Juli) in der Altstadt vor einem Ladendetektiv. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 10:40 Uhr beobachtete der 42 Jahre alte Detektiv, in einem Supermarkt auf der Hingbergstraße, einen Mann, der eine Vodka-Flasche in seine Tasche steckte. Als der Mitarbeiter den Verdächtigen zur Rede stellte, kam es zwischen den beiden Männern zu einer Rangelei. In dessen Verlauf soll der mutmaßliche Ladendieb den Detektiv vor den Kopf geschlagen haben. Danach flüchtete er ohne Beute in Richtung Innenstadt. Auf seiner Flucht trug er nur noch eine kurze, schwarze Hose. Er ist zirka 1,75 Meter groß, schlank und hat eine Glatze. Er soll ein afrikanisches Aussehen haben und rannte in Richtung Innenstadt davon. Hinweise bitte an die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0. / MUe.

