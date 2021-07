Polizei Essen

POL-E: Mülheim: Verkehrsunfall mit E-Bike

Essen (ots)

45473 MH.-Heißen: Am Dienstagvormittag (27.07.2021) gegen 10:45 Uhr fuhr ein 24-jähriger PKW-Fahrer (deutsch) an der Anschlussstelle Mülheim-Winkhausen in Fahrtrichtung Essen von der A40 ab. Beim Abbiegevorgang nach rechts auf die Aktienstraße übersah er vermutlich einen 62-jährigen E-Bike-Fahrer (deutsch), der mit hoher Geschwindigkeit in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß, in dessen Folge der 62-jährige zu Boden fiel. Er wurde dabei leicht verletzt./SoKo

