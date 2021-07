POL-E: Essen: Polizei sucht nach Unfall auf der Gladbecker Straße nach Zeugen - Fotos

Polizei Essen

Essen (ots)

45141 E-Altenessen-Süd:

Die Essener Polizei sucht nach einem Unfall, der sich am Montagnachmittag (26. Juli) auf der Gladbecker Straße ereignete, nach Zeugen. Gegen 16:10 Uhr war ein 82 Jahre alter Mann (türkisch) mit seinem Volvo auf der Gladbecker Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Zwischen der Straße Altenbergmühle und dem Berthold-Beitz-Boulevard geriet das Auto aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte das Fahrzeug derart heftig mit einem abgestellten Anhänger, so dass dieser auf die Seite kippte. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht der zuständige Ermittler nach Zeugen. Vielleicht haben Passanten oder Autofahrer einen dunklen SUV gesehen, der mit dem Unfall in Verbindung stehen könnte. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / MUe.

