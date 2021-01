Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Epfenhofen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autos streifen sich - Unfall (04.01.2021)

BlumbergBlumberg (ots)

Schlimmeres verhindert hat ein 33-jähriger Mercedes Sprinter Fahrer am Montagmittag gegen 12 Uhr auf der Landesstraße 214 zwischen Blumberg und Fützen. Auf Höhe Epfenhofen kam ihm ein 52-jähriger Fahrer in einem VW Transporter entgegen, der zu weit in der Fahrbahnmitte fuhr. Durch Ausweichen vermied der Mercedes Fahrer einen frontalen Zusammenstoß mit dem VW. Die beiden Autos streiften sich jedoch, wodurch am Mercedes Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro und am VW in Höhe von rund 5.000 Euro entstand. Ein Abschleppdienst musste beide nicht mehr fahrbereiten Autos abschleppen.

