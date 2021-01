Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Vorfahrt missachtet, Unfall verursacht (04.01.2021)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Einen Verkehrsunfall verursacht hat eine Autofahrerin am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Kreuzung der Vöhrenbacher Straße und Tallardstraße. Eine 72-jährige BMW-Fahrerin wollte, von der Landesstraße 181 kommend, in die Tallardstraße fahren. Dabei übersah sie die Vorfahrt einer 79-Jährigen, die mit einem Mazda auf der Vöhrenbacher Straße stadtauswärts unterwegs war. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der Autos und der Mazda prallte anschließend noch gegen eine Verkehrsinsel und Straßenlaterne. Während beide Fahrerinnen unverletzt blieben, kam es an ihren Fahrzeugen zu erheblichen Sachschäden in Höhe von jeweils rund 10.000 Euro. Die Schäden an Verkehrsinsel und Straßenlaterne bezifferte die Polizei auf rund 1.500 Euro.

