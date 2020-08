Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neue Erkenntnisse zum tödlichen Badeunfall am Flückinger See

Freiburg (ots)

Abschließend haben die kriminalpolizeilichen Ermittlungen im Zusammenhang mit dem tödlichen Unglücksfall der jungen Frau im Flückingersee einen neuen Sachverhalt ergeben.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war diese mit Ihren beiden Begleiterinnen und mehreren Kindern am Seeufer. Plötzlich geriet ihr am Seeufer spielender, 3-jähriger Sohn zu weit ins Wasser. Die Verunglückte begab sich daraufhin selbst in das Wasser um ihren eigenen Sohn zu retten. Nachdem sie diesen zu fassen bekam und ihrer am Seeufer befindlichen Begleiterin übergeben konnte, verlor sie selbst den Boden unter den Füssen und rutschte ins Tiefe.

Wie bereits berichtet, wurde sie von einem in der Nähe befindlichen Tourist geborgen und ans Seeufer verbracht. Die 26-jährige erlag einige Tage später in einer Freiburger Klinik ihren schweren Verletzungen.

