Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Schwenningen Dieb wollte Motorroller stehlen (03./04.01.2021)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Missglückt ist der Diebstahl eines Motorrollers, den ein unbekannter im Zeitraum von Sonntag, 15 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, in der Straße "Alte Poststraße" versucht hat. Der Täter schob einen vor einem Haus abgestellten Motorroller einige Meter bis zur Talstraße. Hier legte er mehrere Kabel frei und versuchte so, das Zweirad kurzzuschließen. Da ihm das nicht gelang, ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab und den Roller stehen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

