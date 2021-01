Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Schwenningen Zwei Wohnwagen aufgebrochen (03./04.01.2021)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Einbruch in zwei Wohnwagen, die Unbekannte im Zeitraum von Sonntagmorgen bis Montagmorgen in der Lupfenstraße begangen haben. Die Täter warfen mit Steinen die Fenster neben den Türen ein, entriegelten diese und gelangten so in die Wohnwagen. Hier durchwühlten sie die Innenräume und klauten einen Fernseher und einen Gameboy. Insgesamt verursachten die Unbekannten Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinwiese auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

