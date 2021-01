Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen-Wittershausen, Landkreis Rottweil) Auf schneeglattem Feldweg ins Schleudern geraten und gegen Baum geprallt - 19-jähriger Autofahrer leicht verletzt (04.01.2021)

Vöhringen-Wittershausen, Landkreis RottweilVöhringen-Wittershausen, Landkreis Rottweil (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag, gegen 10:45 Uhr, auf einem mit Schnee bedeckten Feldweg zwischen Vöhringen-Wittershausen und dem Steinbruch Bochingen ereignet hat, ist ein 19-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Der junge Mann war auf dem Feldweg neben der Kreisstraße 5502 in Richtung Steinbruch unterwegs, als er mit dem benutzten Audi A3 infolge Schneeglätte die Kontrolle über den Wagen verlor und neben der Fahrbahn gegen einen Baum prallte. Bei dem Unfall zog sich der 19-Jährige eine Kopfverletzung zu und musste mit einer eintreffenden Rettungswagenbesatzung zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Oberndorf am Neckar gebracht werden. An dem Audi entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

