Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Landkreis Tuttlingen) Jugendliche beschädigen Scheibe am Spaichinger Bahnhof (04.01.2021)

Spaichingen, Landkreis TuttlingenSpaichingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Fünf derzeit noch unbekannte Jugendliche im Alter von etwa 15 Jahren haben am Montagnachmittag eine Scheibe am Spaichinger Bahnhof in der Eisenbahnstraße beschädigt und sind anschließend davongelaufen. Eine Anwohnerin beobachtete die Jugendlichen gegen 15.30 Uhr bei der Tat und konnte diese beschreiben. Demnach trugen vier der etwa 15-jährigen Jugendlichen eine schwarze "Bomberjacke", ein weiterer eine blauweiße Jacke. Einer der Jugendlichen war auffällig groß. Nach der Tat rannte einer der Jungs in Richtung Bahnhofstraße davon, die anderen vier Jugendlichen in Richtung Kirchwiesen. Die Polizei Spaichingen (07424 9318-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise zu den Jugendlichen entgegen.

