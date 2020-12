POL-PDMY: Beispielhaftes Verhalten durch Polizeipräsidenten geehrt

Polizeidirektion Mayen

Für beispielgebendes Verhalten und vorbildliche Unterstützung wurde heute bei der Polizeiinspektion Cochem Herrn Reiner Zenz aus Cochem-Sehl die Bürgerurkunde des Polizeipräsidenten vom Polizeipräsidium Koblenz überreicht. Wie die Medien berichteten, wurde am 13.10.2020 in den frühen Morgenstunden im Raum Cochem eine größere Vermisstensuche nach einem älteren Herren gestartet, der aus einem Seniorenheim in Cochem-Sehl abgängig war. Herr Zenz schaltete sich privat in die noch andauernde Suchmaßnahme ein und hörte im Moselvorgelände in Cochem-Sehl Hilferufe des Mannes, der dort in der Böschung lag. Er verständigte umgehend die Rettungskräfte, die den Senioren bergen und anschließend versorgen konnten. Nach dem Motto der rheinland-pfälzischen Präventionskampagne "Wer nichts tut, macht mit", deren Ziel es ist, Zivilcourage in der Gesellschaft zu fördern und zu festigen, hat Herr Zenz nicht weggeschaut, sondern aktiv gehandelt. Diesem Engagement ist es zu verdanken, dass der Vermisste rechtzeitig aufgefunden wurde.

