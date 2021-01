Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mann beleidigt und bedroht Polizisten (05.01.2021)

DonaueschingenDonaueschingen (ots)

Ein 27-jähriger Mann hat am Dienstagmorgen gegen 1 Uhr die Polizei in der Bräunlinger Straße auf den Plan gerufen. Der Mann hatte wiederholt in seiner Wohnung die Musik sehr laut gestellt und Anwohner um den Schlaf gebracht, die schließlich die Polizei verständigten. Auf deren Aufforderung, die Musik leise zu stellen, reagierte der Mann uneinsichtig und provozierend, so dass ihn die Beamten in Gewahrsam nehmen mussten. Dabei beleidigte und bedrohte er die Polizisten massiv. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Bedrohung und Beleidigung rechnen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell