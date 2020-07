Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Außenspiegel an Fahrzeugen abgetreten

Zweibrücken (ots)

Zeit: 25.07.2020, 21:00 Uhr bis 26.07.2020, 11:05 Uhr Ort: Zweibrücken, Hilgardplatz SV: An drei geparkten Fahrzeugen (schwarzer 5er BMW, schwarzer Opel Mokka, mintfarbener Ford Probe ohne Kennzeichen auf Anhänger stehend), die am Hilgardplatz in Richtung Augartenstraße am rechten Fahrbahnrand vor den Anwesen 5, 3 und 1 geparkt waren, wurde jeweils der rechte Außenspiegel abgetreten. In der Augartenstraße und in der Gabelsbergerstraße waren an zahlreichen Pkw auf einer Seite die Außenspiegel eingeklappt worden, ohne dass dabei ein Schaden verursacht worden wäre. Zudem wurde das Baustellenschild Gabelsbergerstraße/Gutenbergstraße aus der Halterung entfernt. Es ist anzunehmen, dass die Vorfälle in der Augartenstraße und der Gabelsbergerstraße mit den Sachbeschädigungen am Hilgardplatz zusammenhängen und die Täter von dort in Richtung Hilgardplatz unterwegs waren.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Sachbeschädigungen und fragt die Bevölkerung, ob sie im Tatzeitraum Personen in den genannten Straßen bei ihrem Tun beobachtet und ggfls. erkannt hat. | pizw

