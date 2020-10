Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Fahrzeugbrand in Löchgau; Unfallfluchten in Löchgau und in Besigheim

Ludwigsburg (ots)

Löchgau: Audi in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Dienstag gegen 23:45 Uhr ein Audi in der Erligheimer Straße in Löchgau in Brand. Während der Fahrt wurde dem 68-jährigen Ford-Fahrer durch einen anderen Verkehrsteilnehmer signalisiert, dass an seinem Pkw eine Bremsscheibe glüht. Im Einfahrtsbereich einer Tankstelle hielt der 68-Jährige hierauf unverzüglich an und verließ den Wagen. Kurz darauf fing die Fahrzeugfront an zu brennen. Hinzugezogene Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Löchgau haben den Brand schließlich gelöscht. Der Fahrer blieb unverletzt. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Löchgau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht, die am Dienstag zwischen 12:00 Uhr und 13:10 Uhr in der Lise-Meitner-Straße in Löchgau begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Im genannten Zeitraum war ein Ford im rückwärtigen Bereich des EDEKA-Marktes an der dortigen Laderampe geparkt. Auf derzeit ungeklärte Art und Weise stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen die hintere Fahrerseite des Ford und schob diesen beiseite. Ohne sich im Anschluss um den angerichteten Sachschaden von etwa 3.500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen Lkw handeln könnte. Weitere sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

Besigheim: Unfallflucht mit 2.000 Euro Sachschaden

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Seat, der am Dienstag zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr in der Riedstraße in Besigheim abgestellt war. Der Seat stand auf dem EDEKA-Parkplatz und wurde entlang der kompletten Fahrerseite beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Anschließend fuhr der Verursacher davon. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

