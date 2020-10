Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unfallflucht; Korntal-Münchingen: Unfallflucht; Möglingen: Feuerwehreinsatz in der Hanfbachschule

Ludwigsburg (ots)

Gerlingen: Unfallflucht

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Ditzingen gegen einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker, der zwischen Montag 18.00 Uhr und Dienstag 15.30 Uhr in der Gerteisenstraße in Gerlingen einen PKW beschädigte. Mutmaßlich beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte den Opel, der am Fahrbahnrand stand, und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07156/4352-0 entgegen.

Korntal-Münchingen: Unfallflucht - LKW geflüchtet

Am Dienstag ereignete sich kurz nach 14.00 Uhr in der Schwieberdinger Straße in Münchingen eine Unfallflucht. Einem 21 Jahre alter Renault-Fahrer, der in Richtung Kallenberg fuhr, kam auf der Brücke über die Bundesautobahn 81 ein noch unbekannter LKW-Lenker entgegen. Dieser schnitt in der Engstelle vermutlich die Kurve und touchierte den Renault. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt unbeirrt fort. Am Renault entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem LKW geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, in Verbindung zu setzen.

Möglingen: Feuerwehreinsatz in der Hanfbachschule

Am Dienstagnachmittag kam es in der Hanfbachschule zu einem größeren Feuerwehreinsatz nachdem ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Die Freiwillige Feuerwehr Möglingen und die Feuerwehr Ludwigsburg rückten gegen 16.40 Uhr mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften aus. Etwa 25 Schülerinnen und Schüler mussten das Schulgebäude verlassen. Vor Ort konnte jedoch weder ein Feuer noch Rauch festgestellt werden. Mutmaßlich hatte eine noch unbekannte Täterin in der Damentoilette Deodorant in den Rauchmelder gesprüht, so dass dieser auslöste. Der Polizeiposten Asperg ermittelt nun wegen Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs-und Nothilfemitteln. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141/1500170 bei der Polizei zu melden.

