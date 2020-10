Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Ford zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag 16.00 Uhr und Montag 16.00 Uhr zerkratzte ein noch unbekannter Täter einen Ford, der in der Glemsstraße in Asperg abgestellt war. Die Motorhaube und ein Kotflügel wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro beziffert. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141/1500170 mit dem Polizeiposten Asperg in Verbindung zu setzen.

