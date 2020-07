Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Trio nach Körperverletzung vor einem Lokal in der Innenstadt

Neuss (ots)

In einem Lokal am Hamtorwall kam es in der Nacht zu Sonntag (26.07.), gegen kurz nach 3 Uhr, zu Streitigkeiten zwischen mehreren Besuchern. Letztlich endete die Auseinandersetzung handfest und damit, dass ein 41-Jähriger Verletzungen davon trug.

Tatverdächtig sollen drei bislang unbekannte Männer sein, die auf den Neusser eingeschlagen haben und anschließend - möglicherweise mit einem Taxi - geflüchtet sein sollen. Die drei werden wie folgt beschrieben: Ein Gesuchter soll auffallend klein (circa 160 Zentimeter groß) und von schmaler Statur gewesen sein. Er hatte einen längeren Bart und trug einen braunen oder roten Pullover, eine rote Cap und Jeans. Seine Begleiter waren beide zwischen 20 und 30 Jahren alt. Einer hatte schwarze gegelte Haare, war korpulent, etwa 175 Zentimeter groß und hatte einen Schnauzbart. Er war schwarz gekleidet. Der andere trug seine Haare kurz rasiert, hatte einen Vollbart und wurde als kräftig / muskulös beschrieben.

Hinweise auf die Identität der Tatverdächtigen nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

