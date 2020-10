Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: BMW zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich mutwillig beschädigte ein noch unbekannter Täter einen BMW, der zwischen Montag 18:00 Uhr und Dienstag 07:30 Uhr in der George-Harrison-Straße in Steinheim an der Murr abgestellt war. Der Unbekannte zerkratzte an dem geparkten Wagen die Fahrertür sowie die Motorhaube und richtete hierbei einen Sachschaden von rund 1.000 Euro an. Anschließend suchte der Täter das Weite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144 82306-0, in Verbindung zu setzen.

