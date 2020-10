Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall in der Hindenburgstraße; Remseck am Neckar: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Unfall in der Hindenburgstraße

Nach einem Unfall am Dienstag gegen 07.40 Uhr in der Hindenburgstraße in Ludwigsburg, musste ein 17 Jahre alter Radfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Jugendliche befuhr den Fuß- und Radweg parallel der Königsallee und wollte die Hindenburgstraße überqueren. Hierzu nutzte er fahrenderweise den Fußgängerüberweg. Eine 57 Jahre PKW-Lenkerin übersah den Radler vermutlich und kollidierte mit dem Hinterrad des Fahrrads, worauf der 17-Jährige, der keinen Helm trug, stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen.

Remseck am Neckar-Pattonville: Unfallflucht

Am Montag verübte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen 17.15 Uhr und 17.55 Uhr in der Denverstraße in Pattonville eine Unfallflucht. Der Unbekannte stieß beim Ein- oder Ausparken gegen einen Kia, der im Kreuzungsbereich mit dem New-York-Ring am Straßenrand abgestellt war. Ohne sich um den Sachschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, entgegen.

