POL-LB: Ludwigsburg: Kollision zwischen Omnibus und Mercedes; Bietigheim-Bissingen: Pedelec-Fahrerin verletzt

Ludwigsburg: Kollision zwischen Omnibus und Mercedes

Am Montagabend gegen 21:10 Uhr befuhr ein 57-jähriger Omnibusfahrer die Bahnhofsstraße in Richtung Friedrichsstraße in Ludwigsburg. Nach eigenen Angaben fuhr er an der Kreuzung zur Friedrichsstraße über die grüne Ampel ein und kollidierte mit einem dort fahrenden grauen Mercedes. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der 20-jährige Mercedesfahrer, der von der Keplerstraße in die Bahnhofstraße nach links einbiegen wollte, erklärte gegenüber der Polizei, dass er an der roten Ampel angehalten habe und erst bei Grün losgefahren sein. Zeugen, die sachdienliche Hinwiese zur Unfallursache geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18- 5353 an das Polizeirevier Ludwigsburg zu wenden.

Bietigheim-Bissingen: Pedelec-Fahrerin verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 46-jährige Pedelec-Fahrerin am Montag bei einem Verkehrsunfall auf dem Zimmerer Pfad zugezogen. Sie war gegen 14:30 Uhr von Sachsenheim in Richtung Bietigheim unterwegs und stieß im Bereich einer unübersichtlichen Feldwegkreuzung mit dem von rechts kommenden BMW eines 73-Jährigen zusammen. Die 46-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

