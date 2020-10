Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Ingersheim; Einbruch in Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg (ots)

Ingersheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die am Montag gegen 17:45 Uhr in der Forststraße in Großingersheim begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Eine noch unbekannte Autofahrerin war zum genannten Zeitpunkt auf der Forststraße in Richtung der Straße "Pflaster" unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen wich sie zwischen den Einmündungen Friedensstraße und der Gottlob-Ansel-Straße aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs nach rechts aus. Hierbei streifte sie einen Renault, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Anschließend setzte die unbekannte Frau ihre Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den angerichteten Sachschaden von etwa 1.200 Euro. Zum Unfallzeitpunkt soll sie einen silbernen Ford Kombi mit Ludwigsburger Zulassung (LB) gelenkt haben. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07142 405-0 entgegen.

Bietigheim-Bissingen: Bargeld und Schmuck gestohlen

In einem Wohngebiet, dass sich im Bereich der Posener Straße in Bietigheim befindet, trieb ein noch unbekannter Einbrecher am Montag zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr sein Unwesen. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster gelangte der Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Wohnhauses. Nachdem er anschließend mehrere Zimmer im Haus durchsucht hatte, machte er sich mit Bargeld sowie Schmuck im Wert einer vierstelligen Summe aus dem Staub. Darüber hinaus hinterließ er einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

