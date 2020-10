Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Ludwigsburg; Polizei sucht unbekannten Autofahrer im Bereich Großbottwar

Ludwigsburg: Zwei BMW krachen zusammen

Aus Richtung der Keplerbrücke kommend war ein 44-jähriger BMW-Lenker am Sonntag gegen 14:20 Uhr auf der Friedrichstraße in Ludwigsburg unterwegs. An der ampelgeregelten Kreuzung zur Stuttgarter Straße befand sich der 44-jährige Autofahrer zunächst auf der Linksabbiegespur. Als er bei Grün im weiteren Verlauf in den Kreuzungsbereich eingefahren war, bog er allerdings nicht nach links ab, sondern fuhr verbotenerweise geradeaus, um weiter der Friedrichstraße folgen zu können. Von der gegenüberliegenden Seite fuhr zeitgleich ein 57-Jähriger, der ebenfalls Grün hatte und am Steuer eines BMW saß, in die Kreuzung zum Linksabbiegen ein. Im Zuge des geradeaus Fahrens seitens des 44-jährigen Mannes kam es schlussendlich zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Hierbei wurde der 57-jährige Mann leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro und die beiden nicht mehr fahrbereiten BMW mussten abgeschleppt werden.

Großbottwar: Autofahrer nach Überholmanöver von der Fahrbahn abgekommen - Polizei sucht Lenker eines weißen Pkw

Ein Sachschaden von rund 10.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 17:50 Uhr auf der Kreisstraße 1676 zwischen Großbottwar und Winzerhausen ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte in Richtung Winzerhausen ein 21-jähriger Opel-Lenker ein vorausfahrendes Fahrzeug. Kurz vor einer scharfen Kurve bemerkte der junge Mann einen noch unbekannten weißen Pkw, der ihm entgegenkam. Nachdem der 21-Jährige diesbezüglich auf seine Spur wieder eingeschert war, wurde er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Kurve wieder nach links auf die Gegenfahrbahn abgewiesen. Kurz vor dem entgegenkommenden Pkw gelang es dem Opel-Fahrer zwar noch gegenzusteuern, um somit einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu verhindern, allerdings fuhr er im weiteren Verlauf einen Abhang hinunter und schleuderte seitlich gegen einen Baum. Der Wagen war in der Folge nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, sucht nun nach dem unbekannten Lenker des weißen Pkw. Möglicherweise könnte er durch das Fahrmanöver des 21-jährigen Opel-Lenkers gefährdet worden sein.

