Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Sachsenheim und in Kirchheim am Neckar; Körperverletzung in Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg (ots)

Sachsenheim: Sachbeschädigung an Eingangstür

Bislang unbekannte Täter trieben am Sonntag zwischen 04:00 Uhr und 04:20 Uhr in der Eisenbahnstraße in Großsachsenheim ihr Unwesen. Auf derzeit ungeklärte Art und Weise schlugen die Unbekannten an einem Mehrfamilienhaus das Glas der Eingangstür ein und richteten hierbei einen Sachschaden von etwa 500 Euro an. Anschließend sind die Täter, die offenbar zu zweit waren, mutmaßlich mit einem Auto geflüchtet. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Tel. 07042 941-0 entgegen.

Kirchheim am Neckar: Fensterscheibe beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Sachbeschädigung, die am Sonntagabend in der Straße "Im Vogelsang" in Kirchheim am Neckar verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 18:40 Uhr hatten bislang unbekannte Täter mehrere Kastanien gegen die Fassade eines Einfamilienhauses geworfen. Hierdurch erhielt eine Fensterscheibe diverse Risse und es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hausbewohner wurden auf diesen Umstand aufmerksam und alarmierten die Polizei. Bei einer Nachschau konnte ein Bewohner noch erkennen, dass die mutmaßlichen Täter, drei Kinder im Alter zwischen 10 und 14 Jahren, auf Fahrrädern flüchteten. Sie wurden wie folgt beschrieben.

1. Person: dunkel gekleidet mit einem hellgrünen Aufdruck auf der Jacke, neongrünes Mountainbike

2. Person: weinrotes Oberteil, weinrotes Fahrrad

3. Person: dunkel gekleidet, weißes Fahrrad

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der hinzugerufenen Polizei führten jedoch nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen. Aufgrund dessen sucht der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 89106-0, nach Zeugen.

Bietigheim-Bissingen: Sicherheitsdienstmitarbeiter attackiert

In Bezug auf den Coronavirus herrscht momentan in einer Flüchtlingsunterkunft in der Geisinger Straße in Bietigheim Quarantäne. Dies ignorierte am Samstag gegen 16:50 Uhr ein 23-jähriger Mann, der kein Bewohner der Unterkunft ist. Indem er unberechtigt über einen Zaun geklettert war, gelangte er zur Unterkunft, wo er zwei männliche Bewohner besuchen wollte. Der Sicherheitsdienst wurde auf das Geschehen aufmerksam und forderte den 23-Jährigen auf, die Unterkunft wieder zu verlassen. Dies wollte er jedoch nicht tun und soll daraufhin eine Bierflasche nach den drei Sicherheitsdienstmitarbeitern geworfen haben. Nachdem die Flasche ihr Ziel verfehlt hatte, solidarisierten sich ein 24- und ein 40-Jähriger mit ihrem 23-jährigem Freund und gingen ebenfalls auf den Sicherheitsdienst zu. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter soll im weiteren Verlauf geschlagen und ein anderer Mitarbeiter, als ihm die Mund-Nasen-Maske heruntergezogen wurde, ins Gesicht gespuckt worden sein. Als der 23-Jährige sich mit einer abgebrochenen Bierflasche Abstand zum Sicherheitsdienst verschaffen wollte, wichen die drei Mitarbeiter zurück. Einer von ihnen ist hierbei gestürzt und erlitt leichte Verletzungen. Im weiteren Verlauf nahmen alarmierte Polizeikräfte die drei Störenfriede in der Unterkunft, in der eine äußerst aggressive Grundstimmung herrschte, vorläufig fest und brachten sie zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen. Bis auf den 23-Jährigen, der bis zum Folgetag mit richterlicher Anordnung in Gewahrsam blieb, konnten die beiden anderen Tatverdächtigen das Revier nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Das Trio muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell