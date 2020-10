Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAb 81/Sindelfingen: nach Unfall und Körperverletzung auf der Autobahn Zeugen gesucht; Sindelfingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

BAB 81/Sindelfingen: nach Unfall und Körperverletzung auf der Autobahn Zeugen gesucht

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die am Sonntag gegen 14.35 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost einen Unfall und eine darauffolgende Körperverletzung beobachtet haben. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass es zwischen dem unbekannten Fahrer eines Toyota mit Wohnanhänger und vermutlich Schweizer Kennzeichen und einem ebenfalls unbekannten Lenker eines silbernen Kombi zu einem Unfall gekommen war. Anschließend blieb der Toyota-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen stehen, während der Kombi in der Mitte anhielt. Verkehrsteilnehmer konnten dann beobachten, dass der Toyota-Fahrer mehrfach durch das geöffnete Fenster oder die Tür auf den Kombi-Fahrer einschlug. Als ein Zeuge eingriff, machte sich der Toyota-Fahrer davon. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten waren der Zeuge sowie der Fahrer des silbernen Kombi bereits weitergefahren. Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis. Beim Fahrer des Kombi soll es sich um einen älteren Mann handeln, der eine ältere Frau an Bord hatte. Insbesondere bittet die Polizei den Zeugen, der eingriff, sowie die Insassen des silbernen Kombi sich unter Tel. 0711/6869-0 zu melden.

Sindelfingen: Einbruch in Wohnhaus

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Echazstraße in Sindelfingen, die ein noch Unbekannter zwischen Mittwoch 14.00 Uhr und Sonntag 18.00 Uhr verübte, sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, noch Zeugen. Um sich Zutritt in das Haus zu verschaffen, demolierte der Täter den Glaseinsatz der Eingangstür. Im Innern durchsuchte er diverse Möbel. Mutmaßlich fiel ihm jedoch nichts Stehlenswertes in die Hände und er machte sich ohne Beute aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen.

