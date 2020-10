Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Diebstahl aus Fahrzeug; Vaihingen an der Enz: Handtasche aus Auto gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen: Diebstahl aus Fahrzeug

Nach einem Diebstahl, der zwischen Samstag 14:00 Uhr und Sonntag 19:00 Uhr in der Solitudestraße in Ditzingen begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. In diesem Zeitraum machte sich ein bislang unbekannter Täter an einem dort abgestellten schwarzen Skoda Octavia zu schaffen und schlug das Dreiecksfenster der hinteren Tür auf der Fahrerseite ein. Anschließend entwendete er aus dem Fahrzeug die Bedieneinheit inklusive Monitor des Entertainment-Systems (Navi, Radio), sowie die Zusatzsteuerung für die SD-Karten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro, der Wert des Diebesguts auf etwa 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, entgegen.

Vaihingen an der Enz: Handtasche aus Auto gestohlen

Auf dem Wanderparkplatz Hamberger See in Vaihingen an der Enz entwendete ein noch unbekannter Täter am Sonntag zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr eine Handtasche aus einem roten Opel. Um an das Diebesgut zu kommen, schlug er eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. In der Tasche befanden sich Führerschein, Fahrzeugschein und der Personalausweis der Geschädigten. Zeugenhinweise werden durch das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 entgegengenommen.

