Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall mit Streifenwagen in Herrenberg

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 17.25 Uhr im Bereich der Tübinger Straße und Beethovenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Einsatzfahrzeug der Polizei und einem Pkw. Der 26-Jahre alte Polizeibeamte befand sich mit seinem Einsatzfahrzeug zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz. Eine 23-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem VW Golf die Beethovenstraße in Richtung Krankenhaus. Der Streifenwagen ist auf der Tübinger Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs und fährt hierbei bei Rotlicht langsam in den Kreuzungsbereich ein. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich die 23- Jährige leichte Verletzungen zuzieht.

Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Personen, die hierzu Auskunft geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter 0711/ 6869230 zu melden.

