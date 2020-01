Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: In mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses eingebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Seckenheimer Straße, in Höhe der Weidenstraße, wurde im Zeitraum von Freitag, 18:45 Uhr bis Sonntag, 19:20 Uhr, in mehrere Kellerabteile eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter war in insgesamt drei Kellerräume eingedrungen und hatte diese nach Stehlenswertem durchsucht. Wie er in das Anwesen gelangte, ist derzeit unklar. Ob der Unbekannte etwas mitgehen ließ, steht ebenfalls noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

