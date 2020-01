Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Männer schlugen auf 21-Jährigen ein - Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen

Heidelberg (ots)

In der Kettengasse kam es am Sonntagmorgen, gegen 4:25 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 21-Jähriger war in Begleitung eines Freundes in der Kettengasse unterwegs, als er plötzlich von einer Personengruppe offenbar grundlos angegriffen wurde. Einer der Männer, ein 22-Jähriger, schlug dem Geschädigten unvermittelt mit der Faust mehrfach ins Gesicht. Ein weiterer junger Mann im Alter von 27 Jahren habe sich ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt und schlug auf den Geschädigten sowie auf weitere bislang unbekannte Personen ein. Als die Streifenwagenbesatzung dann kurz darauf vor Ort eintraf, gingen die beiden Schläger in Richtung Zwingerstraße davon, konnten aber von den Beamten zu einer Personenkontrolle angehalten werden. Dabei stellte sich heraus, dass beide Männer unter Alkoholeinfluss standen. Alkoholtests ergaben jeweils einen Wert von über 1 Promille. Sie wurden im Anschluss mit zum Polizeirevier genommen. Zeugen teilten den Beamten mit, dass zumindest einer der beiden Angreifer willkürlich auf Personen eingeschlagen habe.

Die Polizei sucht nun weitere Geschädigte sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

