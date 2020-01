Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Weiterer Bäckereieinbruch; Beamte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermitteln und bitten um Hinweise

Hemsbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen kurz nach 6 Uhr bemerkten Angestellte den Einbruch in eine Bäckerei in der Grabenstraße und alarmierten die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich in der Nacht zum Sonntag ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zur Bäckerei und versuchten im Innern einen Tresor von der Wand zu lösen. Dieses Vorhaben scheiterte, so dass die Einbrecher ohne Beute das Objekt wieder verließen. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bezifferbar und auch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Erst vor wenigen Tagen, wir berichteten, wurde ein Einbruch in dieselbe Filiale zur Anzeige gebracht ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4497088 ).

Zudem wurde am Samstagmorgen in eine Bäckerei in der Müchelner Straße eingebrochen ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4502235 ).

Die Ermittlungen übernahmen die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen der Kriminaltechnik wurden und werden durchgeführt.

Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung der Taten beitragen könnten, erhoffen sich die auf Einbrüche spezialisierten Beamtinnen und Beamte der Ermittlungsgruppe.

Wer verdächtigen Wahrnehmungen und sich verdächtig verhaltenden Personen wahrgenommen hat, möge sich bitte unter 0621 174 4444 bei der Kriminalpolizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

