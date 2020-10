Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen, Parkplatz Metteranlage: Sachbeschädigung an Streifenwagen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Streifenwagen des Polizeipräsidiums Ludwigsburgs auf dem Parkplatz Metteranlage in der Holzgartenstraße in Bietigheim-Bissingen beschädigt.

Der Streifenwagen war im Zeitraum von 21:30 Uhr bis 21:50 Uhr unter einer Laterne abgestellt, während sich die Besatzung auf Fußstreife durch den Overland-Park befand. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug mussten die Beamten feststellen, dass ein bisher unbekannter Täter mit einem Werkzeug in den linken Vorderreifen eingestochen hatte.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 07142 405-0 in Verbindung zu setzen.

