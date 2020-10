Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall mit Linienbus und flüchtigem Pkw im Marbach - Zeugenaufruf!

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag befuhr gegen 16:30 Uhr der 33-jährige Fahrer eines Linienbusses in Marbach die Kreisstraße K1601 von der Landesstraße L1100 kommend in Richtung Wohngebiet Hörnle. Ein entgegenkommender Pkw Daimler-Benz mit Anhänger kam auf die Fahrspur des Busses. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw-Gespann zu verhindern, musste der Fahrer des Linienbusses nach rechts ausweichen und touchierte hierbei die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Zu einer Berührung zwischen der Daimler-Benz und dem Bus kam es nicht. Der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, in Richtung L1100 fort. Es wurde niemand verletzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand am Linienbus ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000.-Euro, an der Leitplanke ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000.-Euro.

Zum unfallflüchtigen Pkw-Gespann gibt es keine weiteren Erkenntnisse. Es ist nur bekannt, dass es sich um einen silbernen Pkw Daimler Benz, C-Klasse, mit Anhänger gehandelt hatte.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach unter der Rufnummer 07144-9000 in Verbindung zu setzen.

