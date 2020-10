Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach (Landesstraße 1127): Fahrzeugüberschlag

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Freitagabend kam es kurz nach 18.00 Uhr auf der Landesstraße 1127 zwischen Affalterbach und Winnenden zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr der 41-jährige Lenker eines Skoda Octavia die Strecke von Affalterbach kommend, als er auf Höhe der Einmündung zu einem Feldweg alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam, mit einem Betonpoller kollidierte und sich daraufhin überschlug. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell